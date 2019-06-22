Власти Грузии заверили туристов в безопасности, несмотря на акции протестов
22 июня 2019 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на демонстрации в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении департамента туризма страны.
«Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей», транспорт работает без перебоев, перекрытия автомагистралей и второстепенных дорог не наблюдается, говорится в сообщении, пишут «Ведомости».
При этом туристам рекомендуется «соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание Парламента, пр. Руставели, Пл. Свободы) 22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией». Это пожелание связано с беспорядками, которые произошли перед зданием парламента Грузии 20 июня.
В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протесты. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано более 300 человек. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. Представители оппозиционных грузинских партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.
Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку.
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