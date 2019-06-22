Серж Танкян - о деле сестер Хачатурян: Тут несколько жертв, помимо умершего

PanARMENIAN.Net - Основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян высказался в поддержку сестер Хачатурян из Москвы, обвиняемых в убийстве своего отца. Он сделал соответствующую запись в Facebook.

«Это сложный случай с несколькими жертвами, помимо умершего. Это пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к ответному насилию. Суды должны проявить снисхождение к этим девушкам», - отметил музыкант.

По его словам, трагический случай еще раз показывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.

27 июля 2018 года в одном из домов в московском районе Алтуфьево обнаружили тело 57-летнего мужчины со «множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди». Погибшего звали Михаил Хачатурян. О случившемся в полицию сообщила его 18-летняя дочь Ангелина. Позже ее вместе с сестрами — 19-летней Крестиной и 17-летней Марией — задержали по подозрению в убийстве.

Первые показания сестры Хачатурян давали без адвоката. Они признали вину, объяснив, что у них с отцом сложились «личные неприязненные отношения». В течение нескольких лет Хачатурян жестоко обращался с дочерьми: унижал, избивал и насиловал. По версии девушек, в день нападения отец в очередной раз наказывал их за «беспорядок»: по очереди закрывался в комнате с каждой из них и распылял в лицо перцовый газ.

Сестер Хачатурян обвиняют в групповом совершении убийства по предварительному сговору. За это им грозит лишение свободы сроком от восьми до 20 лет. Адвокаты заявляют, что сестры пошли на преступление «в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия». Они попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина закрыть дело сестер или переквалифицировать статью обвинения — а в отношении погибшего, напротив, дело возбудить.