ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз
22 июня 2019 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 16 по 22 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают следить за режимом прекращения огня.
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