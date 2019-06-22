Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в РФ
22 июня 2019 - 16:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, билеты продаются без ограничений. Об этом заявили в компании.
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику. Билеты можно приобрести без ограничений. Если будут какие-либо новости, мы сообщим об этом в заявлении, но пока изменений нет», - заявили в компании и добавили, что при малейших изменениях они свяжутся с гражданами, которые уже приобрели авиабилеты и информируют их о дальнейших планах, пишет РИА Новости.
В авиакассе Тбилисского международного аэропорта также заявили, что еще одна грузинская авиакомпания - MyWay Airlines, - которая осуществляет прямые рейсы в Жуковский, не ограничивала продажу билетов.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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