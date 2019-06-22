Huawei подал жалобу на Минторг США

PanARMENIAN.Net - В ходе торгового конфликта с США китайский телекоммуникационный производитель Huawei 21 июня подал жалобу на американское министерство торговли из-за конфискации оборудования компании.

Речь идет об оборудовании, которое Huawei ранее направил в тестовую лабораторию в Калифорнии и затем хотел перевести обратно в КНР. Однако, по сведениям Huawei, правительство США конфисковало данное оборудование на Аляске, несмотря на то, что оно не нуждалось в лицензировании, пишет Deutsche Welle.

Теперь Huawei требует от американской стороны либо вернуть оборудование, либо признать, что его поставка в США была незаконной. На момент публикации материала министерство торговли США никак не прокомментировало данную информацию.

Ранее правительство США занесло компанию Huawei в черный список из-за подозрения в том, что она может использовать свои технологии для шпионажа в пользу китайского правительства. В результате американским фирмам было запрещено поддерживать деловые связи с китайским предприятием. Huawei отрицает все обвинения в свой адрес.