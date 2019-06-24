В кинотеатрах Тбилиси приостановили показ фильмов на русском

PanARMENIAN.Net - Тбилисские кинотеатры с начала акций протестов в Тбилиси, с 20 июня, перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом. Об этом заявили в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут. Теперь фильмы можно посмотреть на грузинском и английском языках», - заявили в Ассоциации, пишет РИА Новости.

Самая большая сеть кинотеатров в Грузии -Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов. В Cavea отметили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является «проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции».

В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.