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Партия Эрдогана утратила власть в Стамбуле: На выборах вновь победил оппозиционер

Партия Эрдогана утратила власть в Стамбуле: На выборах вновь победил оппозиционер
24 июня 2019 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу, представитель Народно-республиканской партии, одержал победу на повторных муниципальных выборах в Стамбуле.

За Имамоглу проголосовали 54,03% избирателей. Его главного конкурента Бинали Йылдырыма, кандидата от правящей Партии справедливости и развития президента страны Тайипа Реджепа Эрдогана, поддержали 45,09% жителей города. Другим кандидатам в совокупности избиратели отдали 0,88% голосов, пишут «Ведомости».

«Выборы в Стамбуле – это не успех отдельной политической партии, а победа всей страны. Итоги воскресного голосования – не простая победа, а начало новой страницы», – отметил Имамоглу. Йылдырым, кандидат от партии Эрдогана, поздравил соперника с победой и выразил надежду, что итоги муниципальных выборов внесут вклад в развитие Стамбула.

Повторные выборы мэра в Стамбуле проходили 23 июня, в городе работало более 31 000 участков. Выборы признаны состоявшимися: явка составила 84,42%. В голосовании приняли участие более 10,5 млн горожан.

Первые муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта 2019 года. От правящей партии Эрдогана в них принял участие Йылдырым и потерпел поражение, уступив Имамоглу. Йылдырым отстал от соперника-оппозиционера почти на 14 000 голосов. Однако обе партии обвинили друг друга и турецкий избирком в неточностях и махинациях, из-за которых они якобы недосчитались голосов. Турецкий избирком 6 мая итоги выборов отменил и назначил повторное голосование на 23 июня. Это решение вызвало критику в странах ЕС, которые потребовали от Турции объяснить причину отмены итогов выборов мэра в Стамбуле, на которых впервые за 15 лет одержал победу оппозиционный кандидат. Еврокомиссия также признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик. В числе причин называлась и отмена выборов в Стамбуле.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Кандидат от партии Эрдогана потерпел поражение на выборах мэра в Стамбуле
CNN. Istanbul election rerun won by opposition, in blow to Erdogan
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