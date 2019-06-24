Глава МИД Армении отправится в Женеву

PanARMENIAN.Net - 24-25 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит Женеву для участия в открытии 41-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В рамках визита пройдет мероприятие Armenia. A year of democratic transitions, организованное Арменией, и выставка, посвященная бархатной революции.

Министр иностранных дел республики проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.