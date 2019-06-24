Глава МИД Армении отправится в Женеву
24 июня 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 24-25 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом посетит Женеву для участия в открытии 41-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В рамках визита пройдет мероприятие Armenia. A year of democratic transitions, организованное Арменией, и выставка, посвященная бархатной революции.
Министр иностранных дел республики проведет ряд встреч с зарубежными коллегами.
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Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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