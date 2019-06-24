В Праге требуют отставки премьера: В протестах участвуют 250,000 человек
24 июня 2019 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - На массовые акции протеста в Чехии против премьер-министра республики Андрея Бабиша выходит все больше участников. От 250 до 300 тысяч человек вышли на улицы Праги с требованием отставки чешского премьера, заявили инициаторы акции, гражданское объединение «Миллион мгновений за демократию».
Тем самым демонстрация 23 июня стала крупнейшей со времен «бархатной революции» 1989 года, пишет Deutsche Welle.
26 июня в парламенте Чехии состоится голосование о недоверии Бабишу. Оппозиция признает, что шансы на успех невелики, однако подчеркивает значимость «морального жеста».
Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным, отвергая предложения о переговорах.
Ранее ряд чешских СМИ опубликовали аудиторский доклад Еврокомиссии. Из него следует, что ЕС может потребовать вернуть до 17,4 млн евро, которые были выданы в качестве субсидий фирмам, связанным с премьером Чехии. Бабиш раскритиковал доклад, заявив, что документ содержит «признаки атаки» на него.
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