Армения - пятая по количеству мигрантов в РФ
24 июня 2019 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 годув Россию прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90% из них приехали из стран СНГ. Об этом говорится в отчете Аналитического центра НАФИ, подготовленного на основе данных Росстата.
Пятое место по количеству мигрантов в РФ занимает Армения. За 2018 год в РФ из Армении отправились 48.4 тысячи человек, что на 0.97% меньше, чем в 2017 году, пишет «Российская газета».
По количеству мигрантов по-прежнему лидирует Украина. Каждый четвертый приезжий (24%) - оттуда. При этом приток людей из этой страны в РФ снизился в 2018 году на 8,3 процента. Второе место занимает Казахстан - 72,1 тысячи человек, рост - 0,6%. Далее следует Таджикистан - 67,9 тысячи человек (плюс 7%). Четвертое место досталось Узбекистану -55,3 тысячи человек (снижение составило 13,6%).
В процентном выражении больше всего вырос приток в Россию из Туркменистана - на 20,3 процента. А вот в абсолютных цифрах ручеек мигрантов оттуда небольшой - 10,5 тысячи человек за весь 2018 год.
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