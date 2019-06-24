3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса
24 июня 2019 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 армянские авиакомпании - «Армения», «Тарон Авиа» и «Атлантис Юропиан», выразили готовность содействовать урегулированию грузино-российскому конфликту. Об этом на своей странице в Facebook заявил советник премьер-министра Республики Армения по вопросам авиации Акоп Чагарян.
«Сразу после опубликования указа президента РФ Владимира Путина о прекращении прямых рейсов в Грузию с 8 июля обратился ко всем армянским авиакомпаниям, чтобы уточнить их готовность и возможности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ – Грузия и обратном направлении из-за российско-грузинской напряженности», - говорится в записи Чагаряна.
Отмечается, что 3 авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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