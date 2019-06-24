Более 400 пилотов подали в суд на Boeing
24 июня 2019 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 400 пилотов подали групповой иск в суд против Boeing из-за «беспрецедентного сокрытия» компанией «известных дефектов в конструкции» в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом 23 июня сообщает австралийский ABC News со ссылкой на судебные документы.
Сокрытие недостатков привело к крушению двух самолетов MAX в Эфиопии и Индонезии и к последующей приостановке полетов этой модели по всему миру, указывают пилоты. Они, в частности, критикуют решение Boeing установить автоматизированное программное обеспечение – MCAS, которая придала самолету «опасные аэродинамические недостатки при управлении», пишет Deutsche Welle.
Пилоты заявляют, что после того, как полеты Boeing 737 MAX были приостановлены, они понесли финансовые потери и пострадали от психических расстройств. Истцы требуют от корпорации «миллионные компенсации», точную сумму ABC News не называет. Иск будет рассмотрен в суде Чикаго 21 октября.
В результате крушения Boeing 737 MAX в октябре 2018 года в Индонезии погибли 189 человек, катастрофа этой модели самолета в марте 2019 года в Эфиопии унесла жизни 157 человек. В компании тогда признали, что на борту обоих самолетов произошел сбой системы MCAS.
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