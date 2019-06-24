ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
24 июня 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 25 июня проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на участке северо-восточнее участка Акна. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.
Наблюдение будет проводиться с позиций Армии обороны Республики Арцах. Наблюдение будут осуществлять полевой помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия) и представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Ральф Боссгард (Швейцария).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
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