В Грузии парламентские выборы 2020-го пройдут по пропорциональной системе: Этого хотели митингующие

PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе. Об этом заявил основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Таким образом, правящая партия удовлетворила втрое требование митингующих в Тбилиси с 20 июня, пишет Sputnik Грузия.

Ранее свой пост, из-за скандала вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, покинул глава парламента Ираклий Кобахидзе.

«Партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», - сказал Иванишвили по итогам заседания политсовета партии, а позже - встречи парламентского большинства.

Согласно действующей Конституции, изменение избирательной системы - смешанной на исключительно пропорциональную - планировалось только к выборам 2024 года. В 2020 году, по действующему законодательству, выборы должны пройти, как и прежде, по смешанной системе (пропорционально-мажоритарной), но в качестве поблажки для оппозиции было принято решение понизить проходной барьер с 5% до 3%.

Смешанная система предполагает избрание 77 депутатов парламента Грузии по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах.

У митингующих еще два требования - освобождение всех задержанных в ходе разгона акции протеста в новь на 21 июня в центре Тбилиси, а также увольнение главы МВД Георгия Гахария. Они обвиняют его в жестокой расправе над участниками акции.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.