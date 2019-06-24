Создатель USB объяснил несимметричность разъема: Дело в цене
24 июня 2019 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский инженер Аджай Бхатт, один из создателей USB (Universal Serial Bus), в интервью изданию NPR объяснил, почему разъем создали несимметричным. Он признал, что это — «самое большое неудобство».
Раздражающая несимметричность разъема даже породила мем «парадокс USB»: чтобы вставить флешку, ее приходится переворачивать дважды, пишет TJ.
Инженер рассказал, что симметричность разъема сделала бы технологию в два раза дороже, поскольку пришлось бы использовать дополнительные провода и микросхемы. Разработчики рассматривали вариант с круглым разъемом, но посчитали, что такое решение усложнило бы ситуацию.
«Оглядываясь назад и основываясь на нашем опыте, конечно, мы должны были сделать это проще», — отметил Бхатт. Но вместо увеличения стоимости производства, разработчики решили сделать технологию дешевой.
«У нас ушло время на то, чтобы доказать, что без этой технологии нельзя обойтись», — вспомнил Брат. Разработчикам удалось убедить крупных производителей компьютеров использовать стандарт: в 1998 году Apple представила первые iMac c USB-портами. Сейчас USB используется повсеместно.
В 2014 году некоммерческая организация USB Implementers Forum представила альтернативу USB — технологию USB-C c двухсторонним разъемом.
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