Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского вина
24 июня 2019 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии.
Уточняется, что причиной стало «ухудшение качества продукции», пишет РИА Новости.
«С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году», - отмечает ведомство.
В первую очередь новые меры коснутся АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно». Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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