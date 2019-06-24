Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского вина

PanARMENIAN.Net - Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии.

Уточняется, что причиной стало «ухудшение качества продукции», пишет РИА Новости.

«С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году», - отмечает ведомство.

В первую очередь новые меры коснутся АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно». Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.