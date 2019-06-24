Саакашвили призвал продолжить тбилисские акции протеста
24 июня 2019 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал продолжить акции протеста в Тбилиси, несмотря на то, что власти пошли на уступки и решили провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым барьером.
«Речь идет о том, что сейчас (председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина) Иванишвили должен уволить (главу МВД - Георгию) Гахарию, освободить всех задержанных и незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания», - заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook, пишет РИА Новости.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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