Роман Бабаян - новый главред радиостанции «Говорит Москва»

PanARMENIAN.Net - Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

«Я уже ее (радиостанцию — ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом», — сообщил Бабаян, пишет РИА Новости.

С 2014 года должность главного редактора радио «Говорит Москва» занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.

Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер армянского происхождения, лауреат премии «Тэфи», с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции «Финам FM». Ведет передачу «Право голоса» на канале ТВ Центр.