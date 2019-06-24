Роман Бабаян - новый главред радиостанции «Говорит Москва»
24 июня 2019 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва».
«Я уже ее (радиостанцию — ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом», — сообщил Бабаян, пишет РИА Новости.
С 2014 года должность главного редактора радио «Говорит Москва» занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.
Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер армянского происхождения, лауреат премии «Тэфи», с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции «Финам FM». Ведет передачу «Право голоса» на канале ТВ Центр.
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