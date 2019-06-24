Coca-Cola и китайская компания проспонсируют Олимпийские игры на рекордные $3 млрд
24 июня 2019 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская Coca-Cola и китайский производитель йогуртов и молочной продукции China Mengniu Dairy подписали один из крупнейших в истории спонсорских контрактов с организаторами Олимпийский игр. Общая сумма вложений двух компаний оценивается в $3 млрд. Они станут официальными спонсорами шести летних и зимних Игр в период с 2021 по 2032 год.
Coca-Cola ассоциируется с Олимпийскими играми уже более века и неоднократно использовала спортивные мероприятия для продвижения напитков бренда на глобальном рынке. Coca-Cola традиционно является партнером Международного олимпийского комитета (МОК) в категории «безалкогольные напитки», но на этот раз она разделит эту позицию с китайской компанией, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times (FT).
Группа China Mengniu Dairy – один из крупнейших производителей йогуртов в Китае и вместе с конкурентом Yili контролирует почти половину китайского рынка молочных продуктов. Однако компания испытывает трудности на китайском рынке, поэтому стремится выйти на зарубежные рынки сбыта. Одним из факторов риска является снижение продаж детских молочных смесей – этот товар является важным источником дохода для China Mengniu Dairy. Как указывает газета со ссылкой на исследование Goldman Sachs, в следующем году продажи молочных смесей в Китае сократятся еще сильнее из-за падения рождаемости. В качестве решения компания пытается укрепиться на зарубежных рынка, в частности в Юго-Восточной Азии. Именно поэтому она готова вложить значительные средства в продвижение своих товаров за границей, и основную ставку она делает на йогурты, расширяя линейку товаров, отмечает FT.
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