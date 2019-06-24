США инициируют создание международной коалиции против Ирана
24 июня 2019 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы. Госсекретарь США Майк Помпео 24 июня в Эр-Рияде обсудил создание такого альянса с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.
Комментируя встречу в Twitter, глава американского внешнеполитического ведомства назвал ее «продуктивной», речь шла об обострении напряженности в регионе и необходимости обеспечения безопасности в Ормузском проливе, пишет Deutsche Welle.
Коалиция должна быть готова дать отпор «крупнейшему спонсору терроризма в мире», заявил Помпео 23 июня перед вылетом на Ближний Восток, где он также планирует посетить ОАЭ. Обе монархии являются крупными союзниками в решении задач, связанных с Ираном, подчеркнул он. На встречах в Эр-Рияде и Абу-Даби Помпео намерен выстроить стратегию создания глобальной антииранской коалиции, сообщил он в Twitter. В тот же день власти ОАЭ заявили, что выступают за политическое урегулирование конфликта с Ираном.
Угроза военной конфронтации между США и Ираном возросла после предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня . Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В администрации США, в частности, заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.
Началом для эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном послужил отказ Ирана выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Задержанный в ходе протестов в Грузии гражданин Армении отпущен Суд удовлетворил жалобу посольства Армении об обжаловании судебного решения об аресте гражданина РА.
Роман Бабаян - новый главред радиостанции «Говорит Москва» «Я уже ее (радиостанцию — ред.) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом», — сообщил Бабаян
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского вина Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.
Создатель USB объяснил несимметричность разъема: Дело в цене «Оглядываясь назад и основываясь на нашем опыте, конечно, мы должны были сделать это проще», — отметил Бхатт.