Задержанный в ходе протестов в Грузии гражданин Армении отпущен
25 июня 2019 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Задержанного после беспорядков в Грузии гражданина Армении Минаса Минасяна отпустили. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии.
Суд удовлетворил жалобу посольства Армении об обжаловании судебного решения об аресте гражданина РА.
Сразу же после решения суда 24-летний Минасян был освобожден из-под ареста.
Гражданин Армении Минас Минасян 1995 года рождения учится в Тбилиси. Его задержали после акций протеста и дали 13 суток.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.
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