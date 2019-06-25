Задержанный в ходе протестов в Грузии гражданин Армении отпущен

PanARMENIAN.Net - Задержанного после беспорядков в Грузии гражданина Армении Минаса Минасяна отпустили. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии.

Суд удовлетворил жалобу посольства Армении об обжаловании судебного решения об аресте гражданина РА.

Сразу же после решения суда 24-летний Минасян был освобожден из-под ареста.

Гражданин Армении Минас Минасян 1995 года рождения учится в Тбилиси. Его задержали после акций протеста и дали 13 суток.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.