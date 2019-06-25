Президент РА предложил VI Международный фестиваль STARMUS провести в Армении

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Швейцарии президент Армении Армен Саркисян 24 июня в Цюрихе принял участие в торжественной церемонии открытия Международного фестиваля науки и искусства STARMUS. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Фестиваль, который объединяет выдающихся мировых ученых, космонавтов, музыкантов, лауреатов Нобелевской премии, имеет целью вдохновлять и обучать новые поколения исследователей. В V Международном фестивале STARMUS в этом году принимают участие 7 космонавтов, участвовавших в программе «Аполлон», 12 Нобелевских лауреатов и известные представители сферы искусства, которые проводят обсуждения в частности по темам микробиологии и биохимии, астрономии и неврологии.

Саркисян предложил VI Международный фестиваль STARMUS провести в Армении.

«Я приглашаю следующий, шестой STARMUS в Армению. Будем рады видеть в Армении всех вас: ученых, нобелевских лауреатов, космонавтов, музыкантов, артистов, политических деятелей, - подчеркнул президент, отметив, что Армения принадлежит к числу древнейших цивилизаций. - Я буду очень рад показать вам уникальные образовательные места, поскольку ваши темы: технологии, музыка, образование, ещё больше приближают людей к науке».

Саркисян говорил также о более чем 2800-летнем Ереване, а также о Мецаморской астрономии эпохи государства Урарту. Он, в частности, отметил: «Армяне 4500 лет назад смотрели на небо, записывали данные на камнях. Хочу показать вам также известную Бюраканскую обсерваторию. Армяне ценят науку и образование».

Саркисян представил новые президентские инициативы, одна из которых называется ATOM (Advanced tomorrow) и будет состоять из нескольких компонентов. Намечается, что эта инициатива будет включать город науки и технологий, где будут представлены крупные международные организации, научно-исследовательские центры и университеты, будет создан «Музей завтрашнего дня» - музей не прошлого науки и технологий, а будущего. Другая инициатива - учреждение новой президентской премии «Большой взрыв».

Президент отметил, что она будет вручаться ежегодно за те достижения в сферах инноваций, науки, технологий, образования, которые произведут влияние большого взрыва на 21-ый век. Учредителей и членов STARMUS: известных музыкантов, ученых, астрономов президент пригласил войти в состав создаваемого совета, чтобы определить победителей уже следующего года.

В рамках Цюрихского фестиваля, на состоявшейся специальной церемонии, были объявлены имена лауреатов 2019 года, удостоенных Медали Стивена Хокинга. Медаль, носящая имя знаменитого британского физика-теоретика, присуждается за вклад в дело представления и популяризации науки и научных исследований посредством искусства.