ПАСЕ проголосовала за возвращение РФ

PanARMENIAN.Net - 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались). Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Таким образом, 25 июня российская делегация сможет принять участие в работе ассамблеи, а 26 июня ПАСЕ будет голосовать за нового генсекретаря организации, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года; голоса российских парламентариев также будут учтены. Россия, однако, оставляет за собой возможность покинуть ассамблею, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах, пишет РБК.

Российские парламентарии вылетели в Страсбург, не дожидаясь результатов голосования ассамблеи. Согласно объявленному списку, в состав делегации входят семь сенаторов и 11 депутатов.

Из-за событий на Украине члены ПАСЕ дважды, в 2014 и 2015 годах, ограничивали права России в ассамблее, в частности — голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. В знак протеста российская делегация перестала в 2016 году ездить в Страсбург, а с 2017-го платить взносы в бюджет СЕ. Долг России перед Советом Европы составляет €75 млн. Москва еще пока официально не озвучивала, собирается ли с началом участия в ПАСЕ уплатить задолженность.