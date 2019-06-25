Украина грозит уйти из ПАСЕ в случае возвращения России

PanARMENIAN.Net - Украина пригрозила приостановить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если в эту организацию вернется делегация России.

«Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно», - сказала исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, пишет «Интерфакс».

По словам Ионовой, делегация Украины будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членам российской делегации 25 июня. «Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за генерального секретаря ПАСЕ без Украины», - подчеркнула народный депутат.

Мария Ионова напомнила, что некоторые члены делегации РФ находятся под международными санкциями, поскольку голосовали за введение войск в Украину. «Члены Парламентской ассамблеи совершают самоубийство. Это начало разрушения самой организации», - резюмировала Ионова.

В ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция делает невозможным повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не участвовали в работе ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ.