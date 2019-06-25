МИД Армении: Утверждения Мамедъярова не соответствуют действительности

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян прокомментировала последнее заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о состоявшихся в Вашингтоне консультаций, отметив, что оно не соответствует действительности.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил 24 июня в Баку, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили новые документы, над которыми стороны будут работать 2-3 месяца.

Нагдалян отметила, что подобный подход деструктивен и обесценивает серьезность мирного процесса.

«Как мы отмечали еще до встречи в Вашингтоне, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с разрядкой ситуации, обострившейся в последний период из-за азербайджанской стороны. Сопредседатели призвали незамедлительно предпринять шаги для восстановления способствующей миру атмосферы и обеспечить соблюдение перемирия, и в этом направлении выступили с четкими предложениями, касающимися гуманитарных вопросов и снижения рисков.

Распространяемая азербайджанской стороной дезинформация вне этих рамок приводит к заключению о том, что Азербайджан не намерен выполнять данные призывы и предложения сопредседателей. Более того, утверждение, что переговоры могут успешно развиваться в условиях регулярного нарушения режима перемирия, наносит серьезнейший ущерб прилагаемым в направлении урегулирования усилиям и срывает мирный процесс», - отметила Нагдалян.