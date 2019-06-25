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Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе

Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
25 июня 2019 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 25 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия) и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Ральф Боссгард (Швейцария).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также представитель ГПВУ ОБСЕ подполковник Гарри О’Коннор (Ирландия).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

4 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее города Мартуни. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

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