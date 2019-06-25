Mail.ru откажется от использования паролей
25 июня 2019 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис Mail.ru создал новые способы входа в почтовый ящик – через одноразовые коды, полученные по sms или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля. Об этом говорится в сообщении компании.
В компании считают, что такой метод авторизации будет удобнее и надежнее паролей, которые можно угадать или подобрать, поскольку код формируется в момент запроса и действует для однократной авторизации и лишь определенное время, пишут «Ведомости».
Со временем Mail.ru предоставит пользователям возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в созданных ранее ящиках. Также компания собирается ввести авторизацию с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных – отпечатков пальцев и определения лица. В компании уверены, что безопасность почтового ящика критически важна.
Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас сервис насчитывает около 100 млн аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 млн писем.
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