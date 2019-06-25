// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Mail.ru откажется от использования паролей

Mail.ru откажется от использования паролей
25 июня 2019 - 14:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Сервис Mail.ru создал новые способы входа в почтовый ящик – через одноразовые коды, полученные по sms или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля. Об этом говорится в сообщении компании.

В компании считают, что такой метод авторизации будет удобнее и надежнее паролей, которые можно угадать или подобрать, поскольку код формируется в момент запроса и действует для однократной авторизации и лишь определенное время, пишут «Ведомости».

Со временем Mail.ru предоставит пользователям возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в созданных ранее ящиках. Также компания собирается ввести авторизацию с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных – отпечатков пальцев и определения лица. В компании уверены, что безопасность почтового ящика критически важна.

Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас сервис насчитывает около 100 млн аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 млн писем.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Mail.ru планирует отказаться от использования паролей
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple уступил Microsoft по капитализации
Instagram отменил обновление интерфейса после недовольства пользователей
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых
Соцсеть «Одноклассники» снимет свой первый сериал
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Архив за 25 июня 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
РФ до конца 2019-го не отменит запрет на авиасообщение с Грузией Срок запрета зависит от того, как будут развиваться события.
Содержание королевской семьи обошлось британцам дороже на 41% за год Расходы пришлось увеличить из-за проведения масштабных работ по ремонту и реконструкции в Букингемском дворце
Назначен новый председатель парламента Грузии За лидера парламентского большинства проголосовали 94 из 150 депутатов парламента
Кочарян вновь арестован Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи Кочаряна.