Кочарян вновь арестован
25 июня 2019 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый по делу 1 марта, будет арестован.
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи Кочаряна, прекращении судебного производства и направлении дела на рассмотрение Конституционного суда.
18 мая Ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и освободил его из-под стражи.
Кочарян с 7 декабря находился под стражей.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.
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