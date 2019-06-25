Кочарян вновь арестован

PanARMENIAN.Net - Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый по делу 1 марта, будет арестован.

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи Кочаряна, прекращении судебного производства и направлении дела на рассмотрение Конституционного суда.

18 мая Ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и освободил его из-под стражи.

Кочарян с 7 декабря находился под стражей.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.