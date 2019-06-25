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Назначен новый председатель парламента Грузии

Назначен новый председатель парламента Грузии
25 июня 2019 - 17:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Грузии утвердил кандидатуру Арчила Талаквадзе от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в качестве председателя законодательного органа.

За лидера парламентского большинства проголосовали 94 из 150 депутатов парламента, пишет Sputnik Грузия.

Талаквадзе отметил, что быть председателем парламента Грузии является большой ответственностью для него.

Талаквадзе стал депутатом парламента по итогам выборов 2016 года. До этого Талаквадзе два года занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии.

Бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе решил подать в отставку после разгона акции протеста в центре Тбилиси, которая произошла в ночь на 21 июня.

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Sputnik-georgia.ru. Председателем парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
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