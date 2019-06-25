Содержание королевской семьи обошлось британцам дороже на 41% за год
25 июня 2019 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Расходы на содержание членов королевской семьи в Великобритании возросли в 2018–2019 финансовом году на 41% до 67 млн фунтов (около $85,48 млн), следует из отчетности казначейства. Годом ранее расходы составляли 47,4 млн фунтов (порядка $60,5 млн).
Расходы пришлось увеличить из-за проведения масштабных работ по ремонту и реконструкции в Букингемском дворце. Эта цифра включает 15,2 млн фунтов (около $19,3 млн), выделенных на будущие этапы реконструкции дворца, пишут «Ведомости».
Ремонт длится уже второй год, а весь процесс реконструкции исторического здания рассчитан на 10 лет. Общая стоимость работ ранее оценивалась в $500 млн. В здании будет полностью заменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом. К 2025 году королеве Елизавете II даже придется временно переехать из своих апартаментов в северном крыле дворца.
В материале казначейства также указано, что за отчетный период члены королевской семьи были задействованы в 3200 мероприятиях и приняли около 160 000 гостей во дворце и на различных официальных мероприятиях. График королевы Елизаветы II также был крайне напряженным: она приняла участие в 140 официальных мероприятиях, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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