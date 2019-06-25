РФ до конца 2019-го не отменит запрет на авиасообщение с Грузией
25 июня 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В России запрет на авиасообщение с Грузией вряд ли отменят до конца 2019 года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, срок запрета зависит от того, как будут развиваться события.
«Там развит и горнолыжный туризм, поэтому грузины наверняка рассчитывают, что если уж потеряли лето, то хоть зимой отыграются. Однако россияне уже заранее ориентируются на другие направления и не будут рассчитывать на зимний отдых в Грузии», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что пока никаких позитивных шагов со стороны грузинских властей не наблюдается.
Многотысячные протесты в Грузии начались после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.
После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек, во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них – полицейские. 22 июня президент России Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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