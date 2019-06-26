Зариф обвиняет Болтона в подготовке войны против Ирана

PanARMENIAN.Net - Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке войны против Ирана. Об этом глава иранского МИД написал 25 июня на своей официальной странице в сети Twitter.

Зариф разместил в Twitter выдержки из статьи, опубликованной в 2017 году в американском журнале National Review, в которой излагался составленный Болтоном план, направленный на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), международного соглашения по иранской ядерной программе. Глава иранского МИД выразил уверенность, что Болтон готовит войну США с Ираном несмотря на заявления Вашингтона о желании провести переговоры с Тегераном, пишет ТАСС.

«Хотите знать, почему те, кто в прошлом был замечен в презрении к дипломатии, вдруг стали испытывать интерес к переговорам, - написал Зариф. - Просто почитайте рецепт посла Болтона 2017 года по уничтожению СВПД. Иран никогда не покидал стол для переговоров. «Команда Б» (состоящая, как заявлял ранее Зариф, из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ - ред.) увела США от него, в то же время подготавливая войну».

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты хотят провести с Ираном переговоры для достижения новых договоренностей по иранской ядерной программе. Трамп 25 июня на своей странице в Twitter пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.