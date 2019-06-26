Airbnb запустил сервис аренды замков и островов

PanARMENIAN.Net - Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe, который позволяет бронировать эксклюзивную недвижимость, в том числе виллы, средневековые замки и даже частные острова, говорится в сообщении компании.

«Airbnb Luxe предоставляет доступ к уникальным и впечатляющим объектам недвижимости», – отмечает Airbnb.

Жилье, забронированное через Airbnb Luxe, будет «искусно спроектированным» и «в идеальном состоянии – с роскошными удобствами, услугами», обещает компания. Предлагаемые дома соответствуют более 300 критериям, установленным Airbnb. Bloomberg отмечает, что для премиум-клиентов предусмотрен личный менеджер, который не только организует проживание, но и поможет забронировать столик «в мишленовском ресторане». Предложение включает трансфер из аэропорта, личный прием и персонал – «от личных шеф-поваров до массажистов», пишут «Ведомости».

Сейчас Airbnb Luxe предлагает более 2000 объектов для бронирования. Средняя цена недельной аренды составляет $14 000, но на некоторые объекты может достигать $1 млн. Больше всего вариантов жилья расположено в районе Карибских островов. Следом идут Латинская Америка, Азия и Австралия. В США доступны шесть направлений (Гавайи, Лос-Анджелес, Палм-Спрингс, Парк-Сити, штат Юта и лыжный курорт Вайл), в Европе – пять (Лондон, итальянские регионы Апулия, Сицилия и Тоскана, швейцарские Альпы).

По словам стратегического директора Airbnb Ника Гуэзены, многими объектами, которые предлагает Airbnb Luxe, владеют звезды и миллиардеры. Но определить хозяина недвижимости не удастся: эта информация засекречена для клиента.