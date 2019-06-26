Airbnb запустил сервис аренды замков и островов
26 июня 2019 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe, который позволяет бронировать эксклюзивную недвижимость, в том числе виллы, средневековые замки и даже частные острова, говорится в сообщении компании.
«Airbnb Luxe предоставляет доступ к уникальным и впечатляющим объектам недвижимости», – отмечает Airbnb.
Жилье, забронированное через Airbnb Luxe, будет «искусно спроектированным» и «в идеальном состоянии – с роскошными удобствами, услугами», обещает компания. Предлагаемые дома соответствуют более 300 критериям, установленным Airbnb. Bloomberg отмечает, что для премиум-клиентов предусмотрен личный менеджер, который не только организует проживание, но и поможет забронировать столик «в мишленовском ресторане». Предложение включает трансфер из аэропорта, личный прием и персонал – «от личных шеф-поваров до массажистов», пишут «Ведомости».
Сейчас Airbnb Luxe предлагает более 2000 объектов для бронирования. Средняя цена недельной аренды составляет $14 000, но на некоторые объекты может достигать $1 млн. Больше всего вариантов жилья расположено в районе Карибских островов. Следом идут Латинская Америка, Азия и Австралия. В США доступны шесть направлений (Гавайи, Лос-Анджелес, Палм-Спрингс, Парк-Сити, штат Юта и лыжный курорт Вайл), в Европе – пять (Лондон, итальянские регионы Апулия, Сицилия и Тоскана, швейцарские Альпы).
По словам стратегического директора Airbnb Ника Гуэзены, многими объектами, которые предлагает Airbnb Luxe, владеют звезды и миллиардеры. Но определить хозяина недвижимости не удастся: эта информация засекречена для клиента.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Армянские саперы в Сирии разминировали еще 1650 кв м Врачи гуманитарной группы за указанный период оказали терапевтическую помощь 92 гражданам, лучевую диагностику прошли 86 пациентов
Джордж Мартин - о «Чернобыле»: Сериал должен выиграть грузовик с «Эмми» Он также отдельно выделил актера Джареда Харриса, сыгравшего в сериале ученого Валерия Легасова. По мнению писателя, Харрис прекрасно справился с одной из главных ролей
РА и РФ подписали контракт о новых поставках российского топлива на Армянскую АЭС Ранее на базе документов, заключенных в 2017 году, на электростанции был сформирован резерв ядерного топлива.
Пашинян в июле посетит с официальным визитом Вьетнам и Сингапур В составе армянской делегации будут министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян