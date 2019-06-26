Американские компании обходят запрет на торговлю с Huawei
26 июня 2019 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупные технологические компании США продолжают поставлять свою продукцию китайской Huawei, внесенной Вашингтоном в черный список.
В частности, Intel и Micron Technology поставляют Huawei процессоры, пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The New York Times.
Отмечается, что речь идет о продукции, произведенной за пределами США. Компании воспользовались тем, что такие товары не всегда считаются американскими. Поэтому запрет президента США Дональда Трампа на поставки Huawei формально на них не распространяется.
Согласно действующему запрету, американские компании могут до середины августа продавать Huawei комплектующие для существующих моделей. При этом запрет на поставки товаров для будущих моделей Huawei действует уже сейчас.
В Intel и Micron отказались от комментариев.
Тем временем служба доставки FedEx подала в суд на министерство торговли США, внесшее Huawei в черный список. В результате этого FedEx теперь необходимо отслеживать миллионы посылок, чтобы не нарушить запрет на экспорт товаров китайской компании.
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