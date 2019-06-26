Курс биткойна превысил $12,000 впервые с января 2018-го

PanARMENIAN.Net - Курс биткойна за сутки вырос на 11,5% и по состоянию на 12:40 (по Еревану) достиг $12631 за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Таким образом, капитализация рынка биткойна превысила $224 млрд. В последний раз биткойн стоил дороже $12 000 в январе 2018 года.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая.

Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 года, когда он стоил дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4 000.