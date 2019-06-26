Пашинян в июле посетит с официальным визитом Вьетнам и Сингапур

PanARMENIAN.Net - 4-6 июля армянская делегация во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об том сообщается на сайте правительства РА.

Премьер также посетит Сингапур с официальным визитом 7-9 июля.

В составе армянской делегации будут министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян, министр экономики Тигран Хачатрян и другие.