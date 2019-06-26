Пашинян в июле посетит с официальным визитом Вьетнам и Сингапур
26 июня 2019 - 13:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 4-6 июля армянская делегация во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном посетит с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об том сообщается на сайте правительства РА.
Премьер также посетит Сингапур с официальным визитом 7-9 июля.
В составе армянской делегации будут министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян, министр экономики Тигран Хачатрян и другие.
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