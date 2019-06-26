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Сан-Франциско - первый город в США, где запретили электронные сигареты

Сан-Франциско - первый город в США, где запретили электронные сигареты
26 июня 2019 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещены все виды электронных сигарет.

«Никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям в Сан-Франциско», - говорится в решении городского совета, пишет РИА Новости.

Отмечается, что нарушение этого постановления будет наказываться административным штрафом до тысячи долларов.

Примечательно, что Сан-Франциско является одним из городов в США, где легализована марихуана. В 2018 году в городе запретили продажу ароматизированного табака.

Одна из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет Juul Labs, главный офис которой находится в Сан-Франциско, заявила, что выступает против их использования несовершеннолетними. При этом отметила, что будет искать пути для ограничения, а не полного запрета электронных сигарет.

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Ria.ru: Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
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