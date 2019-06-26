Голодающих в мире становится больше из-за войн и изменения климата
26 июня 2019 - 16:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за военных действий и изменения климата в последние годы во всем мире число людей, страдающих от голода и истощения, выросло так же резко, как и число беженцев. Об этом говорится в годовом отчете немецкой гуманитарной организации Welthungerhilfe, обнародованном 26 июня.
«Засухи, наводнения и бури уничтожают поля, убивают скот и обостряют проблему голода. Бедное население южных стран несет на себе основную нагрузку проблемы, созданной, в первую очередь, богатыми северными странами», - отметила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме, пишет Deutsche Welle.
Нестабильная ситуация с безопасностью во многих странах, где работают сотрудники Welthungerhilfe, затрудняет их доступ к людям, нуждающимся в помощи. «Целые регионы из-за боевых действий оказываются отрезанными от внешнего мира, стороны конфликта препятствуют проезду транспорта с гуманитарной помощью. Школы и больницы становятся объектами бомбардировок», - пояснила Тиме.
Организация Welthungerhilfe была основана в 1962 году. В 2018 году ее сотрудники оказали помощь в общей сложности 10,5 млн человек, работая над 404 проектами в 37 странах Европы, Африки, Азии, Южной Америки и Карибского региона. Годовой бюджет организации составил 213,6 млн евро, в том числе 54,9 млн евро пожертвований и более 155 млн евро из государственных средств. Большая часть денег ушла на проекты в Бурунди, Либерии и Сирии.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Армянские саперы в Сирии разминировали еще 1650 кв м Врачи гуманитарной группы за указанный период оказали терапевтическую помощь 92 гражданам, лучевую диагностику прошли 86 пациентов
Джордж Мартин - о «Чернобыле»: Сериал должен выиграть грузовик с «Эмми» Он также отдельно выделил актера Джареда Харриса, сыгравшего в сериале ученого Валерия Легасова. По мнению писателя, Харрис прекрасно справился с одной из главных ролей
РА и РФ подписали контракт о новых поставках российского топлива на Армянскую АЭС Ранее на базе документов, заключенных в 2017 году, на электростанции был сформирован резерв ядерного топлива.
Пашинян в июле посетит с официальным визитом Вьетнам и Сингапур В составе армянской делегации будут министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян