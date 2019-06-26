Голодающих в мире становится больше из-за войн и изменения климата

PanARMENIAN.Net - Из-за военных действий и изменения климата в последние годы во всем мире число людей, страдающих от голода и истощения, выросло так же резко, как и число беженцев. Об этом говорится в годовом отчете немецкой гуманитарной организации Welthungerhilfe, обнародованном 26 июня.

«Засухи, наводнения и бури уничтожают поля, убивают скот и обостряют проблему голода. Бедное население южных стран несет на себе основную нагрузку проблемы, созданной, в первую очередь, богатыми северными странами», - отметила глава Welthungerhilfe Марлен Тиме, пишет Deutsche Welle.

Нестабильная ситуация с безопасностью во многих странах, где работают сотрудники Welthungerhilfe, затрудняет их доступ к людям, нуждающимся в помощи. «Целые регионы из-за боевых действий оказываются отрезанными от внешнего мира, стороны конфликта препятствуют проезду транспорта с гуманитарной помощью. Школы и больницы становятся объектами бомбардировок», - пояснила Тиме.

Организация Welthungerhilfe была основана в 1962 году. В 2018 году ее сотрудники оказали помощь в общей сложности 10,5 млн человек, работая над 404 проектами в 37 странах Европы, Африки, Азии, Южной Америки и Карибского региона. Годовой бюджет организации составил 213,6 млн евро, в том числе 54,9 млн евро пожертвований и более 155 млн евро из государственных средств. Большая часть денег ушла на проекты в Бурунди, Либерии и Сирии.