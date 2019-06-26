Армянские саперы в Сирии разминировали еще 1650 кв м
26 июня 2019 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике очередной группы армянских специалистов в период с 8 по 25 июня во время проведения технических осмотров и работ по очистке разминировали 1650 квадратных метров территории. Об этом сообщает ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».
Врачи гуманитарной группы за указанный период оказали терапевтическую помощь 92 гражданам, лучевую диагностику прошли 86 пациентов, услугами анестезиологии воспользовались 8 граждан, педиатр осмотрел и соответствующее лечение назначил 22 детям.
Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.
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