Армянские саперы в Сирии разминировали еще 1650 кв м

PanARMENIAN.Net - Саперы осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике очередной группы армянских специалистов в период с 8 по 25 июня во время проведения технических осмотров и работ по очистке разминировали 1650 квадратных метров территории. Об этом сообщает ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Врачи гуманитарной группы за указанный период оказали терапевтическую помощь 92 гражданам, лучевую диагностику прошли 86 пациентов, услугами анестезиологии воспользовались 8 граждан, педиатр осмотрел и соответствующее лечение назначил 22 детям.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.