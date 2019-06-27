Минск-2019: Гор Нерсесян победил турецкого боксера и вышел в полуфинал

PanARMENIAN.Net - На турнире по боксу в рамках проходящих в Минске Европейских игр армянский боксер Гор Нерсесян (81 кг) вышел в полуфинал.

В четвертьфинале он со счетом 3:2 победил турецкого боксера Малкана Байрама. Таким образом, армянский спортсмен обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

28 июня в полуфинале Нерсесян сразится с британцем Бенджамином Уитакером, сообщает пресс-служба НОКА.

26 июня в полуфинал вышли также Карен Тонаканян и Оганес Бачков. В четвертьфинале Тонаканян (60 кг) победил британца Калума Френча со счетом 3։2. Оганес Бачков (64 кг) в четвертьфинале оказался сильнее грека Александроса Цаникидиса - 5։0.