Минск-2019: Гор Нерсесян победил турецкого боксера и вышел в полуфинал
27 июня 2019 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - На турнире по боксу в рамках проходящих в Минске Европейских игр армянский боксер Гор Нерсесян (81 кг) вышел в полуфинал.
В четвертьфинале он со счетом 3:2 победил турецкого боксера Малкана Байрама. Таким образом, армянский спортсмен обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.
28 июня в полуфинале Нерсесян сразится с британцем Бенджамином Уитакером, сообщает пресс-служба НОКА.
26 июня в полуфинал вышли также Карен Тонаканян и Оганес Бачков. В четвертьфинале Тонаканян (60 кг) победил британца Калума Френча со счетом 3։2. Оганес Бачков (64 кг) в четвертьфинале оказался сильнее грека Александроса Цаникидиса - 5։0.
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Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд.
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
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