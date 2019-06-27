Путин и Трамп встретятся в японской Осаке 28 июня
27 июня 2019 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 28 июня в городе Осака. Об этом сообщил 27 июня представитель Белого дома.
Согласно заявлению представителя администрации США, «Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени в городе Осака», пишет ТАСС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.
По завершении программы пребывания в Осаке Трамп отправится в Сеул на переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Любовные письма Азнавура продадут на аукционе Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен
Америабанк предлагает новое решение для продвижения онлайн-бизнеса (видео) В рамках сотрудничества с компанией Naghashyan Solutions Америабанк до 31 декабря 2019 года предоставит клиентам платежную карту Visa Business или Mastercard Business
США и Китай достигли перемирия в торговой войне Вашингтон пока не будет вводить новые пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов, сообщила South China Morning Post
Алиев: Война с Арменией не закончена Он отметил, что процесс армейского строительства продолжается успешно и стремительно, ведется передовая работа, закупается военная техника