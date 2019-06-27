Путин и Трамп встретятся в японской Осаке 28 июня

PanARMENIAN.Net - Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 28 июня в городе Осака. Об этом сообщил 27 июня представитель Белого дома.

Согласно заявлению представителя администрации США, «Трамп и Путин проведут встречу в 14:00 по местному времени в городе Осака», пишет ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

По завершении программы пребывания в Осаке Трамп отправится в Сеул на переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.