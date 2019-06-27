Глава МИД Хорватии - новый генсек Совета Европы

PanARMENIAN.Net - Новым генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) избрана глава МИД Хорватии 59-летняя Мария Пейчинович-Бурич. Голосование прошло в Страсбурге 26 июня на заседании Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Свой пятилетний срок полномочий Пейчинович-Бурич начнет исполнять с 18 сентября, сменив на посту генсека СЕ норвежского дипломата Турбьёрна Ягланда. Она станет второй в истории женщиной, занимающей пост генсека, ее предшественницей была француженка Катрин Лалюмьер, возглавлявшая СЕ с 1989 по 1994 годы, пишет Deutsche Welle.

Совет Европы - международная организация, призванная содействовать защите прав человека, законности и демократического развития. Она объединяет 47 стран и не входит в структуры Евросоюза.