Гора Арарат и монастырь Хор Вирап - в трейлере сериала Netflix «Последние цари» (видео)
27 июня 2019 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился трейлер своего нового сериала от Netflix хо«Последние цари» (The Last Czars) жизни и смерти императора Николая II.
В первом трейлере сериала видно армянский древний монастырь Хор Вирап и гору Арарат.
По словам создателей, шестисерийный драматический сериал глубоко исследует причины падения династии Романовых и представит в художественном ключе реконструкцию реальных событий, сочетая в себе документалистику, историческую масштабность и остросюжетность.
В трейлере отражен период истории России длиной в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до печальных событий 1918 года, когда царь отказался от престола и был расстрелян вместе с семьей.
Главных героев сыграли Бен Картрайт («Шерлок Холмс»), Сюзанна Херберт, Оливер Димсдейл, Элси Беннетт, Дункан Поу, Роберт Джек, Стеффан Бойе и другие.
Премьера «Последних царей» намечена на 3 июля.
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