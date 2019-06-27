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Гора Арарат и монастырь Хор Вирап - в трейлере сериала Netflix «Последние цари» (видео)

Гора Арарат и монастырь Хор Вирап - в трейлере сериала Netflix «Последние цари»
 27 июня 2019 - 11:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился трейлер своего нового сериала от Netflix хо«Последние цари» (The Last Czars) жизни и смерти императора Николая II.

В первом трейлере сериала видно армянский древний монастырь Хор Вирап и гору Арарат.

По словам создателей, шестисерийный драматический сериал глубоко исследует причины падения династии Романовых и представит в художественном ключе реконструкцию реальных событий, сочетая в себе документалистику, историческую масштабность и остросюжетность.

В трейлере отражен период истории России длиной в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до печальных событий 1918 года, когда царь отказался от престола и был расстрелян вместе с семьей.

Главных героев сыграли Бен Картрайт («Шерлок Холмс»), Сюзанна Херберт, Оливер Димсдейл, Элси Беннетт, Дункан Поу, Роберт Джек, Стеффан Бойе и другие.

Премьера «Последних царей» намечена на 3 июля.

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