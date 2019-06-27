В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 27 июня одобрило законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате», согласно которому минимальную заработную плату предлагается повысить примерно на 24% - с 55,000 до 68,000 драм.

Заместитель министра труда и социальной защиты Армении Гемафин Гаспарян сказал, что проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате затронет 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.

Министр финансов Армении Атом Джанджугазян отметил, что решении не касается базового оклада, по которому рассчитывают зарплаты чиновников.

Проект должен быть обсужден и принят Национальным собранием РА.

Ранее депутаты от правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян представили законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате». Депутаты предлагали увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.