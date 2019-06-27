В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект
27 июня 2019 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 27 июня одобрило законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате», согласно которому минимальную заработную плату предлагается повысить примерно на 24% - с 55,000 до 68,000 драм.
Заместитель министра труда и социальной защиты Армении Гемафин Гаспарян сказал, что проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате затронет 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
Министр финансов Армении Атом Джанджугазян отметил, что решении не касается базового оклада, по которому рассчитывают зарплаты чиновников.
Проект должен быть обсужден и принят Национальным собранием РА.
Ранее депутаты от правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Вараздат Карапетян и Бабкен Тунян представили законопроект о внесении изменений в Закон РА «О минимальной месячной заработной плате». Депутаты предлагали увеличить минимальную зарплату на почти 20% - с 55 000 драмов до 65 000 драмов.
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Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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