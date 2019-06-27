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Армения заключила договора о покупке нового вооружения наступательного характера

Армения заключила договора о покупке нового вооружения наступательного характера
27 июня 2019 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения в рамках проходимых в РФ мероприятий «Армия 2019» заключила договора о приобретении нового вооружения. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Как заявил министр обороны РА Давид Тоноян, в рамках мероприятий «Армия 2019» заключены договора о приобретении вооружения наступательного характера, вооружения нового поколения, а также поставках других средств», - отметил Ованнисян.

Министр обороны Армении Давид Тоноян 25-30 июня принимает участие в подмосковной Кубинке в международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
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