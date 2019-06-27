Алиев: Война с Арменией не закончена
27 июня 2019 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война с Арменией не завершена, поэтому Азербайджан продолжит наращивать военную мощь.
«Мы живем в условиях войны. Она еще не закончена, и мы каждый миг должны быть готовы к освобождению от оккупации родных земель. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность»,- заявил Алиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что «процесс армейского строительства продолжается успешно и стремительно, ведется передовая работа, закупается военная техника, повышается уровень боеспособности».
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