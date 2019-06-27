США и Китай достигли перемирия в торговой войне

PanARMENIAN.Net - США и Китай в преддверии встречи на высшем уровне на полях саммита стран «большой двадцатки» в Осаке договорились о перемирии в торговой войне.

Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. Детали договоренности будут обнародованы позднее в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует, пишет Deutsche Welle.

Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговую войну 9 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке. 26 июня Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.

Две крупнейшие экономики мира обложили друг друга штрафными пошлинами, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.