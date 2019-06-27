Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока туристов из РФ

PanARMENIAN.Net - Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов.

«По предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 млн до $300 млн», – говорится в сообщении Нацбанка. По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари, пишут «Ведомости».

Грузинский лари обновил исторический минимум 25 июня. Курс был установлен на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Этот указ стал реакцией Москвы на массовые беспорядки в Тбилиси против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские авиакомпании также не смогут совершать рейсы в Россию.