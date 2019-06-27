Евросоюз продлил экономические санкции против РФ
27 июня 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России. Теперь они действуют до 31 января 2020 года. Об этом говорится на сайте Европейского совета.
Продленные меры увязаны с выполнением минских соглашений. Отмечается, что решение было принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему на заседании Евросовета 20-21 июня, пишет Lenta.ru.
Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также товары двойного назначения. Впервые они были введены в июле 2014 года из-за «действий России, направленных на дестабилизацию Украины». Их увязали с выполнением минских соглашений в марте 2015-го.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп указывал, что санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент.
До этого Евросоюз сразу на год продлил экономические санкции против России из-за аннексии Крыма.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Любовные письма Азнавура продадут на аукционе Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен
Америабанк предлагает новое решение для продвижения онлайн-бизнеса (видео) В рамках сотрудничества с компанией Naghashyan Solutions Америабанк до 31 декабря 2019 года предоставит клиентам платежную карту Visa Business или Mastercard Business
Алиев: Война с Арменией не закончена Он отметил, что процесс армейского строительства продолжается успешно и стремительно, ведется передовая работа, закупается военная техника
Армения заключила договора о покупке нового вооружения наступательного характера Заключены договора о приобретении вооружения наступательного характера, вооружения нового поколения, а также поставках других средств