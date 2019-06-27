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Евросоюз продлил экономические санкции против РФ

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ
27 июня 2019 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России. Теперь они действуют до 31 января 2020 года. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Продленные меры увязаны с выполнением минских соглашений. Отмечается, что решение было принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему на заседании Евросовета 20-21 июня, пишет Lenta.ru.

Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также товары двойного назначения. Впервые они были введены в июле 2014 года из-за «действий России, направленных на дестабилизацию Украины». Их увязали с выполнением минских соглашений в марте 2015-го.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп указывал, что санкции Европейского союза против России — временный этап, и они могут быть отменены в любой момент.

До этого Евросоюз сразу на год продлил экономические санкции против России из-за аннексии Крыма.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России
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