Любовные письма Азнавура продадут на аукционе

PanARMENIAN.Net - Любовные письма легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, адресованные девушке по имени Клод Мэссиа, будут проданы на аукционе во Франции 28 июня.

Шансонье в течение шести лет писал письма двадцатилетней девушке, которую он встретил в 1958 году и в которую был страстно влюблен. Самому Азнавуру, известному своими романтическими песнями, было тогда 34 года. Его письма напоминают о его лучших текстах о любви, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Всего сохранилось 42 рукописных письма, 9 открыток и 9 телеграмм. Стоимость всех 118 страниц переписки эксперты оценивают в 30-40 тысяч евро.

Шансонье скончался 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.